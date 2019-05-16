Происшествия
Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГLenta.ru 04:20
В Заводском районном суде Кемерова начался процесс над обвиняемыми по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта 2018 года, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка
Обновлено в 09:08
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала фигуру после родов
Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры - после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.
Обновлено в 06:35
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика
Лавров встретится с генсеком СЕ и главой МИД Германии в Хельсинки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях министерского заседания Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 16-17 мая, намерен встретиться с немецким коллегой Хайко Маасом и генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Теннис
Британского теннисиста Энди Маррея посвятили в рыцари
Обновлено в 10:33
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма
Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Общество
В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан
16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Музыка
Выбраны лучшие победители «Евровидения» за всю историю конкурса
Издание The Independent составило рейтинг победителей «Евровидения» разных лет.
Обновлено в 08:50
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Общество
Александр Беглов провел личный прием граждан
Обновлено в 06:18
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин поручил правительству создать справочник о мерах поддержки семей
Глава государства призвал коллег в правительстве составить специальный справочник, который расскажет россиянам обо всех существующих мерах поддержки семей с детьми.
Обновлено в 10:57
Общество
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Политика
«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне
Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Футбол
Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира
Мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом мира, следует из ежегодного отчета Football 50 консалтинговой компании Brand Finance (.pdf).
Обновлено в 10:08
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Политика
Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу
Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" - такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33