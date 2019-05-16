Происшествия

Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГLenta.ru 04:20

В Заводском районном суде Кемерова начался процесс над обвиняемыми по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта 2018 года, передает ТАСС.
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Гособвинение сочло организованной преступной группой бывшее руководство торгового центра «Зимняя вишня»

Эхо Москвы11:14

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Судденок частично признала вину

ТАСС06:06

Завершилось первое заседание суда, на котором дело «Зимней вишни» рассматривали по существу

Газета Кемерова06:25

Прокурор обвинил главу компании-собственника «Зимняя вишня» в создании ОПГ

РИА Новости04:00

Фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

Вести Кузбасс07:36

ОПГ по всем признакам

Интерфакс - Россия08:49

Прокурор обвинил фигуранта дела «Зимней вишни» в создании ОПГ

Сибдепо04:26
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка

Обновлено в 09:08
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова показала фигуру после родов

Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры - после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.
Обновлено в 06:35
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Политика

Лавров встретится с генсеком СЕ и главой МИД Германии в Хельсинки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях министерского заседания Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 16-17 мая, намерен встретиться с немецким коллегой Хайко Маасом и генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Теннис

Британского теннисиста Энди Маррея посвятили в рыцари

Обновлено в 10:33
Политика

В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации

Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Общество

В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан

16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Музыка

Выбраны лучшие победители «Евровидения» за всю историю конкурса

Издание The Independent составило рейтинг победителей «Евровидения» разных лет.
Обновлено в 08:50
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Общество

Александр Беглов провел личный прием граждан

Обновлено в 06:18
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин поручил правительству создать справочник о мерах поддержки семей

Глава государства призвал коллег в правительстве составить специальный справочник, который расскажет россиянам обо всех существующих мерах поддержки семей с детьми.
Обновлено в 10:57
Общество

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Политика

«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне

Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Футбол

Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом мира, следует из ежегодного отчета Football 50 консалтинговой компании Brand Finance (.pdf).
Обновлено в 10:08
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Политика

Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу

Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Политика

Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" - такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
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