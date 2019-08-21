Политика

Суд отказался снимать Шипулина с выборов в ГосдумуПолитсовет 07:26

Свердловский областной суд отказался отменять регистрацию Антона Шипулина на довыборах в Государственную думу. Такое решение было оглашено после заседания 21 августа 2019 года. Снять Шипулина с выборов требовал кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин.
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Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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