Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента УкраиныПолитическая Экспертиза вчера в 19:21

Хилько заявлял, что подал заявление в суд в связи с тем, что счел подкупом бесплатные билеты для избирателей на дебаты. Штаб Зеленского назвал данное заявление «безосновательным». Выборы президента Украины состоятся 21 апреля.
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Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов

Интерфаксвчера в 16:03

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Газета.Ruвчера в 22:28

Суд отклонил иск украинского адвоката о снятии Зеленского с выборов президента

RT на русскомвчера в 18:13

Главные новости к утру 21 апреля

Коммерсантъ00:00

На Украине начинается голосование на президентских выборах

Эхо Москвы01:00

Суд Киева отклонил иск о снятии Зеленского с президентских выборов

ТАССвчера в 18:34

Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

РИА Новостивчера в 20:56
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Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

Обновлено в 01:25
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 17:03
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Политика

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Общество

Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе

В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48
Политика

Немецкие активисты потребовали мира с РФ и отмены санкций

Активисты из Германии призвали западные страны нормализовать отношения с РФ. Об этом пишет Neue Osnabrücker Zeitung.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Политика

Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено 18 апреля в 10:47
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Обновлено в 01:34
Здоровье

Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека

Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:20
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Обновлено в 01:24
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Любитель пива из Британии обошел 51 тыс. пабов

Обновлено вчера в 21:00
Авто

Газовые «гармошки» Solaris поедут по Варшаве

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Происшествия

Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали

По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.
Обновлено вчера в 18:46
Культура

Мединский дал старт всероссийской акции «Библионочь-2019»

Министр культуры РФ Владимир Мединский дал старт всероссийской акции "Библионочь-2019".
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Обновлено вчера в 22:26
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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