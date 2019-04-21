Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента УкраиныПолитическая Экспертиза вчера в 19:21
Хилько заявлял, что подал заявление в суд в связи с тем, что счел подкупом бесплатные билеты для избирателей на дебаты. Штаб Зеленского назвал данное заявление «безосновательным». Выборы президента Украины состоятся 21 апреля.
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Суд отклонил иск украинского адвоката о снятии Зеленского с выборов президента
RT на русскомвчера в 18:13
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