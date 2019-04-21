Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборовLenta.ru вчера в 18:04
Прямая трансляция слушания велась на YouTube. В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец. В итоге суд отказал в удовлетворении иска.
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