Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборовLenta.ru вчера в 18:04

Прямая трансляция слушания велась на YouTube. В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец. В итоге суд отказал в удовлетворении иска.
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Главные новости к утру 21 апреля

Коммерсантъ00:00

Апелляционный суд в Киеве отказался снимать Владимира Зеленского с выборов

Говорит Москвавчера в 23:46

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

РИА Новостивчера в 20:56

Суд Киева отклонил иск о снятии Зеленского с президентских выборов

ТАССвчера в 18:34

Суд в Киеве отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины

Эхо Москвы00:30

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Газета.Ruвчера в 22:28

Суд отклонил иск украинского адвоката о снятии Зеленского с выборов президента

RT на русскомвчера в 18:13
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Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Наука

Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

Обновлено 18 апреля в 08:02
Происшествия

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено 19 апреля в 23:08
Армия и оружие

Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Игры

В сеть утекло 15 минут геймплея Days Gone

Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня

Обновлено вчера в 04:16
Шоу-бизнес

Александр Гобозов: «Я редко вижусь с сыном»

Обновлено в 00:00
Политика

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

Обновлено в 00:04
Культура

В США умерла исследовательница потусторонней жизни

Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Общество

Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг

ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Космос

Что такое Черная дыра

Массивные или очень плотные объекты, допустим, нейтронные звезды, искривляют пространство еще больше. (рис. 4) А следом за ними уже идут Черные дыры. (рис. 5) Черные дыры могут быть сверхмассивными (несколько миллиардов масс Солнца) и гигантскими в диаметре, как фотография той, что мы получили — она больше Солнечной системы.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие

Россия приняла на вооружение первые ракетные комплексы «Авангард» с начала года

Обновлено вчера в 21:45
Авто

Пять моделей авто, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 03:34
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149

В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Кино

Новосибирец ограбил выставку о жизни Николая II при других посетителях

Ограбление произошло в новосибирском Доме офицеров.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

Обновлено вчера в 13:17
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено вчера в 01:01
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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