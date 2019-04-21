Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборовLenta.ru 18:04
Прямая трансляция слушания велась на YouTube. В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец. В итоге суд отказал в удовлетворении иска.
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ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
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Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
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Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
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Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
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В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
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Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Ожесточенные бои начались в районе аэропорта Триполи
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В Роструде напомнили о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут выходные протяжённостью пять дней.
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
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Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
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Пушков прокомментировал иск о снятии Зеленского с выборов
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал иск, поданный адвокатом президента Порошенко о снятии кандидата в президента Владимира Зеленского с выборов.
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Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
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Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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Apple не смогла в суде запретить компании Swatch использовать фразу «One more thing»
Купертинский гигант хотел запретить швейцарской компании использовать фразу «One more thing», и тут уже речь не о схожести, а о полной идентичности.
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Хоккей
Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»
"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Полицейские устроили массовую драку в Москве
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Футбол
«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро
Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Футбол
Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Футбол
Роналду прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса»
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
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Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
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Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Свыше сотни домов сгорели за сутки в Забайкалье
Имущество потеряли почти 300 человек В Забайкальском крае наблюдается тяжелая обстановка с пожарами – только за прошедшие сутки в регионе сгорели 107 зданий, в том числе 88 жилых домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Культура
Готский папа: как Роберт Смит дал надежду унылым молодым людям
Темный властелин Мало кто (кроме, наверное, самых верных и старых фанатов группы) помнит, что в начале карьеры Смит, один из отцов-основателей субкультуры готов и образец для подражания для предающихся черной меланхолии подростков всех возрастов, обходился вовсе без небрежного макияжа и фирменной всклокоченной шевелюры.
Обновлено в 17:02
Наука
Находки в пещере Сарадж-Чуко рассказали о жизни кавказских неандертальцев
В пещере Сарадж-Чуко в горах Приэльбрусья в 2016 году была обнаружена стоянка неандертальцев.
Обновлено вчера в 07:26