Политика
Суд отказался считать критику «Единой России» оскорблением властиПолитсовет 04:14
В Татарстане суд отказался признать критику в адрес партии «Единая Россия» оскорблением государственной власти. Такое решение принял Сармановский районный суд Татарстана. Документ опубликован на сайте суда.
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Суд в Татарстане не нашел состава в сообщении о «ворах и мошенниках» в «Единой России»
Казанский репортер02:22
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Политика
Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами
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Путешествия
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Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Среди основных выводов исследования: В Москве ежегодно строится более 3 млн кв. м жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 кв. м на одного москвича.
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Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
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Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
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Политика
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Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
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МИД Великобритании расследует утечку дипломатической корреспонденции посла Соединенного Королевства в США Кима Даррока, в которой он нелестно отзывается о президенте Дональде Трампе и его администрации.
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Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Космос
Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска
В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
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Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Диетологи назвали мешающие похудеть продукты
Обновлено в 05:26
Политика
В ООН заявили о шокирующих условиях содержания мигрантов в США
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет возмутилась тем, в каких тяжелых условиях содержатся мигранты в США, включая прибывших из Мексики детей.
Обновлено в 07:29
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Бразилия стала обладателем Кубка Америки
Обновлено в 05:58
Хоккей
Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик»
24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».
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Авто
Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
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Происшествия
Экс-кандидат в главы Кузбасса арестован за вымогательство
Суд заключил под стражу бывшего кандидата на пост губернатора Кемеровской области и мэра Новокузнецка Виктора Смирнова, который подозревается в вымогательстве денег у бизнесмена, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36