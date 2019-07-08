Политика

Суд отказался считать критику «Единой России» оскорблением властиПолитсовет 04:14

В Татарстане суд отказался признать критику в адрес партии «Единая Россия» оскорблением государственной власти. Такое решение принял Сармановский районный суд Татарстана. Документ опубликован на сайте суда.
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В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»

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В Татарстане закрыли дело на мужчину, обругавшего «Единую Россию» и Минниханова

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Суд прекратил дело о неуважении к власти из-за поста, где житель Татарстана назвал «Единую Россию» «збродом воров и мошенников»

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В Татарстане мужчина оскорбил «Единую Россию» - суд не стал его наказывать

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Казанский репортер02:22
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Политика

Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
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Захарова нашла следы Саакашвили в скандале с «Рустави 2»

Обновлено в 08:15
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Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Среди основных выводов исследования: В Москве ежегодно строится более 3 млн кв. м жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 кв. м на одного москвича.
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Политика

Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
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Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Британский МИД расследует утечку писем посла с критикой Трампа

МИД Великобритании расследует утечку дипломатической корреспонденции посла Соединенного Королевства в США Кима Даррока, в которой он нелестно отзывается о президенте Дональде Трампе и его администрации.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Космос

Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска

В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Общество

В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ

О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Диетологи назвали мешающие похудеть продукты

Обновлено в 05:26
Политика

В ООН заявили о шокирующих условиях содержания мигрантов в США

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет возмутилась тем, в каких тяжелых условиях содержатся мигранты в США, включая прибывших из Мексики детей.
Обновлено в 07:29
Футбол

Бразилия стала обладателем Кубка Америки

Обновлено в 05:58
Хоккей

Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик»

24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».
Обновлено в 07:30
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Экс-кандидат в главы Кузбасса арестован за вымогательство

Суд заключил под стражу бывшего кандидата на пост губернатора Кемеровской области и мэра Новокузнецка Виктора Смирнова, который подозревается в вымогательстве денег у бизнесмена, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина

Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
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