Общество
Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой
Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны АлексеевойРБК11:22
Тверской суд Москвы отказал правозащитнику Льву Пономареву, отбывающему 16 суток административного ареста, в просьбе присутствовать на прощании с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Об этом говорится в определении суда, сообщили РБК в пресс-службе учреждения.
РБК11:22
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Батюшка добавил, что сейчас считает такие публикации глупыми, ребяческими и греховными.
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Росстат сравнил стоимость «Оливье» в российских регионах
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.В Росстате подсчитали, сколько стоят ингредиенты для традиционного новогоднего салата "Оливье" в российских регионах, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 12:31