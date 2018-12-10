Общество
Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой
Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны АлексеевойРБК11:22
Тверской суд Москвы отказал правозащитнику Льву Пономареву, отбывающему 16 суток административного ареста, в просьбе присутствовать на прощании с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Об этом говорится в определении суда, сообщили РБК в пресс-службе учреждения.
РБК11:22
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с чего всё началось
Тверской суд Москвы не отпустил из-под ареста лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, чтобы он смог проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.Медиазона10:46
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