Общество

Суд отказался отпустить Льва Пономарева на похороны Алексеевой
РБК
11:22

Тверской суд Москвы отказал правозащитнику Льву Пономареву, отбывающему 16 суток административного ареста, в просьбе присутствовать на прощании с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Об этом говорится в определении суда, сообщили РБК в пресс-службе учреждения.
РБК11:22
с чего всё началось

Суд не отпустил правозащитника Льва Пономарева из-под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Тверской суд Москвы не отпустил из-под ареста лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, чтобы он смог проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
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