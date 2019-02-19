Суд отказался отменить приговор бывшей жене ДжигарханянаГазета.Ru вчера в 11:26

Останкинский суд Москвы во вторник признал законным приговор бывшей жене актера Армена Джигарханяна и экс-директору его театра Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной на 200 часов обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни артиста.

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Останкинский суд Москвы признал законным приговор Виталине Цымбалюк-Романовской, экс-супруге актера Армена Джигарханяна, приговоренной к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни артиста, передает ТАСС.

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