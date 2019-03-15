Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взяткеВедомости вчера в 09:20

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ранее о заключении Белоусова под стражу ходатайствовали следователи.
Читать в источнике
Игорь Трунов
Сегодня в 12 часов Вадима Белоусова пригласили якобы на допрос по поводу возможности его поездки в Белоруссию в составе парламентской делегации. На самом деле, его доставили в суд на рассмотрение вопроса по мере пресечения.
— Игорь Трунов, российский политикКоммерсантъ Челябинск вчера в 07:21
с чего всё началось

СК просит суд арестовать депутата Госдумы Белоусова

Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
ТАССвчера в 06:07

Подробнее о событии

Суд отказал СКР в аресте депутата Госдумы от «Справедливой России»

Коммерсантъвчера в 16:13

Депутат Белоусов прокомментировал обвинения в получении взятки

RT на русскомвчера в 19:16

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

РИА Новостивчера в 19:28

Заподозренный во взятке в 3 млрд рублей депутат назвал обвинения несправедливыми

Говорит Москва01:24

Уличенный в трехмиллиардной взятке депутат посетовал на несправедливые обвинения

Lenta.ruвчера в 18:54

Суд в Екатеринбурге отказал следствию в аресте депутата Госдумы Белоусова

ТАССвчера в 09:11

Депутата Госдумы Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в 3 млрд рублей

Интерфаксвчера в 06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова скончалась

Обновлено в 13:01
Спорт

Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете

Обновлено в 12:45
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак, появившаяся в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Протестующих в Париже разгоняют водометами

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 12:03
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Политика

Националисты забросали свиньями администрацию Порошенко в Киеве

Обновлено в 13:06
Интернет

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, в результате которого около 70 тысяч пользователей смогли войти в свои аккаунты, потому что те якобы удалены.
Обновлено в 09:03
Космос

Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука» для МКС

Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который в середине 2020 года запустят на МКС, в августе будет перевезён из Центра Хруничева в РКК "Энергия" для предполётных испытаний, сообщил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 12:37
Политика

Силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле

Обновлено в 12:43
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Мадуро объявил о начале комплексных военных учений в Венесуэле

Обновлено в 13:25
Футбол

«Реал» в первом матче после возвращения Зидана обыграл «Сельту»

Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании переиграл «Сельту» из Виго.
Обновлено в 13:08
Политика

Появилось видео полета нового самолета МС-21-300 в Иркутске

В интернете появилось видео полета третьего опытного самолета МС-21-300.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ

Накануне вечером радикально настроенные приверженцы автокефалии залили смолой замки на двери церкви.
Обновлено в 11:01
Кино

Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о «сердечном приступе»

Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Личный врач Юлии Началовой назвал возможные причины болезни певицы

Обновлено вчера в 05:25
Политика

Отношение украинцев к России улучшается, заявил Медведчук

Несмотря на антироссийскую политику, которую проводят киевские власти, отношение простых украинцев к России улучшается, заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 06:16
Музыка

Лайма Вайкуле раскритиковала Бузову как певицу

Говоря о начинающих артистах, знаменитая исполнительница разъяснила, почему для молодых певцов так важны живые выступления и почему, в свою очередь, зрителям тоже очень важно посещать их концерты.
Обновлено в 03:19
Политика

Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Военные ЗВО обезвредили в Петербурге боеприпасы времен ВОВ

Обновлено в 12:55
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Рубином»

Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0. Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи.
Обновлено в 11:29
Происшествия

У брошенной в квартире с мусором девочки нашлись родственники

Обновлено вчера в 08:54
Общество

В Крыму развернули самый большой российский флаг

Обновлено в 08:10
Футбол

«Лестер» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Бёрнли»

«Лестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 13:00
Политика

Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

При обстреле в Донбассе погиб солдат украинской армии

При обстреле позиций ВСУ был ранен еще один солдат, пишет РИА Новости. Перестрелка произошла около поселка Хутор Вольный.
Обновлено в 12:40
Общество

Работа столичных радиостанций была нарушена из-за обрыва кабеля

В субботу из-за повреждения кабеля проблемы с вещанием в FM-диапазоне испытали радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное