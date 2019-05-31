Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»Известия 06:18

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

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Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье. Суд признал, что животных выловили незаконно, но отказал в их изъятии, передает «Интерфакс».

Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

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