Происшествия

Суд отказал в аресте режиссера Васильева по делу о беспорядкахРЕН ТВ 06:08

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте режиссера канала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного в рамках дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.
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с чего всё началось

Несостоявшийся арест 13-го фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева

Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).
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