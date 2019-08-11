Происшествия
Суд отказал в аресте режиссера Васильева по делу о беспорядкахРЕН ТВ 06:08
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте режиссера канала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного в рамках дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля.
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с чего всё началось
Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).Медиазона04:20
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Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
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