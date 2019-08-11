Происшествия
Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия ВасильеваBFM.ru 08:37
Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Зинуров.
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с чего всё началось
Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).Медиазона04:20
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных Волков» на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков", который прошел сегодня в Севастополе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
На Канарах из-за природного пожара эвакуированы около тысячи человек
Власти испанского острова Гран-Канария эвакуировали около тысячи человек из-за лесных пожаров.
Обновлено в 09:10
Здоровье
В Крыму за полгода родилось 86 двоен и три тройни
За пять месяцев в республике было зарегистрировано свыше 3 тыс. браков и 2 тыс. разводов.
Обновлено в 01:55
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассказала, как переживает расставание с мужем
Пока муж в отъезде Заворотнюк поддалась ностальгии и решила пересмотреть сериал "Моя прекрасная няня", принесший ей бешеную популярность.
Обновлено вчера в 22:00
Теннис
Директор «Мастерса» в Монреале: Наши болельщики любят Медведева
Директор соревнований в Монреале Эжен Лапьер рассказал о своих ожиданиях от финального матча турнира между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.
Обновлено в 08:01
Футбол
ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном
В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.
Обновлено в 08:42
Происшествия
«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве
В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя
Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 08:10
Экономика
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Теннис
Серена Уильямс назвала свою главную проблему во время матчей
Обновлено в 06:19
Политика
Танкером, который обыскали в Херсоне, управляет украинская компания
Танкер Mria под украинским флагом, который обыскали в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management.
Обновлено в 08:53
Политика
Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев для встречи с Зеленским
"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", - говорится в заявлении пресс-службы .
Обновлено в 06:39
Общество
В Норвегии дайверы сыграли свадьбу в подводной пещере
Церемония вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая свадьба в подводной пещере.
Обновлено в 09:30