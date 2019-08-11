Происшествия

Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия ВасильеваBFM.ru 08:37

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Зинуров.
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с чего всё началось

Несостоявшийся арест 13-го фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева

Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, подозреваемого в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК).
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Басманный суд Москвы отказался арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Дмитрия Васильева

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
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ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном

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«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве

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В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя

Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
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В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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