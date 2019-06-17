Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря РудниковаРБК 07:48

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».

с чего всё началось

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).

Армия и оружие Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».

Спорт Великая завоевала бронзу чемпионата Европы Олимпийская чемпионка российская саблистка Софья Великая стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).

Происшествия Драка с цыганами в Чемодановке. Задержаны еще 12 человек Сегодня, 16 июня, пресс-служба Следственного комитета России сообщила обновленные данные о расследовании уголовного дела о массовой драке с убийством в селе Чемодановка Пензенской области, где местные жители вступили в конфликт с цыганами.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Общество Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.

Происшествия Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Политика Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Гаджеты За две недели Huawei продала более 1 млн смартфонов Honor 20 Как оказалось, всего за 14 дней Huawei продала более 1 млн смартфонов Honor 20.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Политика Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.

Политика Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни.

Футбол Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока по итогам прошлого сезона Голкипер "Динамо" Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития России Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, уволенный 30 апреля с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен замминистра экономического развития страны, передает РБК.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Здоровье Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.

Армия и оружие Су-27 перехватили бомбардировщики США у границы России Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к границе России со стороны Балтийского и Черного морей, сообщает Национальный центр управления обороной РФ в понедельник, 17 июня.

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

Экономика Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».