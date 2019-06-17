Происшествия

Суд освободил журналиста Рудникова от реального срокаКоммерсантъ 08:44

Оба фигуранта дела освобождены в зале суда. Суд признал Игоря Рудникова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 330 УК РФ (покушение на самоуправство) и ст. 330.2 УК РФ (неуведомление о наличии иностранного гражданство), назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов.
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Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».
Медиазона05:27

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Суд вынес приговор журналисту Рудникову и экс-замполпреду СЗФО Дацышину

Мойка7807:59

Калининградского журналиста Игоря Рудникова освободил петербургский суд

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«Мне пытались заткнуть рот, но репрессивная машина встала на пороге суда». Первые слова журналиста Рудникова, освобожденного от вымогательства у генерала СК

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Суд в Петербурге освободил калининградского экс-депутата Рудникова

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Вымогавшего у генерала $50 тысяч Рудникова в Петербурге освободили в зале суда

78.ru07:49

Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство

Медиазона05:27

Рудников и Дацышин получили обязательные работы вместо колонии

Gazeta.SPb07:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
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Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы

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Происшествия

В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

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Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия

Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
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Власти Чемодановки заявили, что цыгане добровольно покинули село

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Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

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Грудинина окончательно засудили

Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
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Политика

Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже

Обновлено вчера в 22:10
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Принц Гарри не поздравил принца Чарльза с Днем отца

Фотография смеющихся Уильяма, Гарри и Чарльза появилась на странице и самого принца Уэльского, пишет Еxpress.co.
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Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД

Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
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Московский таксист пообещал жениться на изнасилованной пассажирке

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Спорт

Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на четыре года

Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.
Обновлено в 11:18
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Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Политика

В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы

В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
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МИД Латвии высказался об идее сноса памятника освободителям в Риге

В МИД Латвии прокомментировали идею сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге.
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Шоу-бизнес

Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

Обновлено в 11:50
Политика

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Политика

Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР

В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Экономика

Французский миллиардер купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Компания BidFair USA, принадлежащая французскому бизнесмену Патрику Драи, купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 11:51
Наука

В Австралии обнаружили останки гигантского трилобита

Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.
Обновлено 15 июня в 03:59
Наука

Ученые: бактерия, которая живет в земле, избавит от стресса

В чем опасность длительных авиаперелетов, назвали ученые На протяжении многих лет ученый Колорадского университета Кристофер Лоури изучал микроб и смог установить, что инъекции грызунам на основе бактерии помогали справиться с появлением стрессовых реакций.
Обновлено в 12:18
Политика

В совете нацбезопасности США обвинили Иран в «ядерном шантаже»

«На ядерный шантаж [иранского] режима надо ответить увеличенным международным давлением», — заявил Марки в понедельник, 17 июня, в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Энергетика

Медведев поручил проверить цены на бензин

Прояснить ситуацию с ценами на бензин в ряде российских регионов поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку.
Обновлено в 08:47
Футбол

Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Антона Лисина на должность директора департамента по связям с общественностью.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
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