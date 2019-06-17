Суд освободил журналиста Рудникова от реального срокаКоммерсантъ 08:44

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».

с чего всё началось

Оба фигуранта дела освобождены в зале суда. Суд признал Игоря Рудникова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 330 УК РФ (покушение на самоуправство) и ст. 330.2 УК РФ (неуведомление о наличии иностранного гражданство), назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов.

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