Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника ТитиеваRT на русском 10:34
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
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Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева из Аргунской колонии-поселения. Приветствую это решение. Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение.
— Рамзан Кадыров, российский политикГазета.Ru 13:48
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