Суд освободил по УДО правозащитника ТитиеваRT на русском 10:34

Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева из Аргунской колонии-поселения. Приветствую это решение. Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение.

Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Политика США отказались признавать выборы в Южной Осетии "США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты", — приводит "РИА Новости" слова официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Баскетбол Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Происшествия Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия Хлопок газа произошел в многоэтажке в Нижнем Тагиле Пожар в жилом доме в Нижнем Тагиле начался после хлопка бытового газа, открытое горение уже ликвидировано, сообщает свердловский главк МЧС.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Политика Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.

Общество Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми Семья россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за вывоз в Россию собственного ребенка, сомневается в искренности предложения экс-супруга разделить опеку над совместными детьми, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении адвоката Ивана Кузнецова, представляющего интересы родственников Осиповой в России.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Политика Минюст согласился передать Конгрессу документы расследования Мюллера Минюст США передаст документы по расследованию Роберта Мюллера, относящиеся к фактам возможного препятствия правосудию со стороны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер, опубликовав соответствующий пресс-релиз на своем официальном сайте.