Происшествия

Суд освободил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Давидыча
Вести.Ru
11:18

Мосгорсуд постановил, что срок давности уголовных дел, которые были возбуждены против него, истек. Кроме того, освобождена его гражданская жена Анна Каганская. Арест с имущества пары тоже снят, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru11:18

Подробнее о событии

Основателя Smotra.ru Китуашвили освободили из СИЗО «Матросская Тишина»

ТАСС14:26

Видеоблогера «Давидыча» выпустили на свободу

РИА Новости14:32

Основатель «Смотры.ру» Китуашвили вышел на свободу

Интерфакс14:27

Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания

Российская газета12:22

Суд освободил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Давидыча

Вести.Ru11:18

«Свобода, брат!» Блогера Давидыча отпустили из СИЗО

Дождь14:34

Мосгорсуд выпустил на свободу основателя сайта «Смотра.ру»

Говорит Москва10:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия

Пожарные полностью потушили возгорание в Анапе

Обновлено в 18:35
Происшествия

Более 30 человек пострадали во время аварии с автобусом в Польше

Обновлено в 19:21
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента в школе в Москве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту инцидента в школе в Москве возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета

Обновлено в 19:11
Происшествия

Полиция начала проверку фонда режиссера Сокурова

Обновлено в 19:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти

В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже

Концерт группы IC3PEAK в Воронеже отменен из-за вмешательства силовиков.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Орловской области на пожаре погибли женщина с ребенком

Обновлено в 19:17
Происшествия

В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство

Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.
Обновлено в 18:40
Происшествия

В Британии уточнили причину крушения вертолета владельца «Лестер Сити»

Обновлено в 18:41
Происшествия

Посольство России расследует смерть россиянина в больнице Флориды

В сообщении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) говорится, что смерть наступила спустя два дня с момента выписки россиянина из другой больницы города.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Во Франции задержаны более 700 школьников и студентов

Более 700 школьников и студентов задержаны во Франции за участие в беспорядках.
Обновлено в 17:48
Происшествия

В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом

В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 15:59
Происшествия

На книжный магазин в центре Петербурга напал мужчина с топором

На одном из кадров виден топор, который, предположительно, использовал мужчина, устроивший разгром в книжном магазине.
Обновлено в 17:40
Главное