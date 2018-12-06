Мосгорсуд постановил, что срок давности уголовных дел, которые были возбуждены против него, истек. Кроме того, освобождена его гражданская жена Анна Каганская. Арест с имущества пары тоже снят, сообщает агентство "Интерфакс".

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