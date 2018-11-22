Происшествия

Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец
ТАСС
04:11

Калининградский областной суд в четверг удовлетворил обращение прокуратуры об изменении меры пресечения Елене Белой - замглавврача роддома №4, где в начале ноября скончался младенец. Она освобождена из-под стражи и отправлена под домашний арест, сообщили ТАСС в прокуратуре области.
ТАСС04:11

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Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в смерти ребенка врача роддома

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Облсуд выпустил экс-главу роддома № 4 Елену Белую из СИЗО

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Суд выпустил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

РИА Новости04:24

Суд отпустил из СИЗО врача калининградского роддома №4 Елену Белую

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Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

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Областной суд освободил из СИЗО экс-руководителя роддома №4 Елену Белую

Калининград.Ru03:27

Елену Белую выпустили из СИЗО

Вести Калининград03:42
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В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
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У берегов Крыма потерпела крушение баржа с зерном

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В Великобритании щенка арестовали за укус полицейского

Щенка чау-чау по кличке Бангл в Великобритании арестовали на девять месяцев после того, как он укусил полицейского.
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В Югре возбудили уголовное дело по факту гибели людей на снегоходе

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Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

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Обновлено в 05:36
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Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии

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