Происшествия
Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец
Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенецТАСС04:11
Калининградский областной суд в четверг удовлетворил обращение прокуратуры об изменении меры пресечения Елене Белой - замглавврача роддома №4, где в начале ноября скончался младенец. Она освобождена из-под стражи и отправлена под домашний арест, сообщили ТАСС в прокуратуре области.
ТАСС04:11
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Происшествия
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Происшествия
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Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии
Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 05:31
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Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке
Автобус, в котором находились более 30 человек, включая 17 детей, врезался в подпорную стену во Владивостоке.
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Происшествия
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