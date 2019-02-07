Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказанияРИА Новости 03:24
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
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с чего всё началось
Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику Владимиру Квачкову и освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Квачкова Андрей Виканов.Медиазона02:50
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