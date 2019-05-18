Политика

Суд освободил экс-президента Армении Роберта КочарянаРоссийская газета 10:15

Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. По сообщениям СМИ, политик уже покинул здание суда в сопровождении адвоката.
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Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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