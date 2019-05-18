Политика
Суд освободил экс-президента Армении Роберта КочарянаРоссийская газета 10:15
Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. По сообщениям СМИ, политик уже покинул здание суда в сопровождении адвоката.
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Политика
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Происшествия
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В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
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Политика
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Политика
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Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
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Общество
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Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
Обновился большой фургон Opel Movano
Большой фургон Opel Movano — это европейский клон французского малотоннажника Renault Master, который совсем недавно обновился.
Обновлено вчера в 20:49
Музыка
Мадонна представит новый трек в финале «Евровидения»
Мадонна представит свою новую композицию в финале конкурса песни "Евровидение-2019" в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 03:04
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
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Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
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Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Политика
КНДР направила протест в ООН из-за ареста властями США их судна
Северокорейская сторона называет действия США незаконными Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю организации письмо с выражением протеста в связи с недавним задержанием властями США судна Wise Honest.
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Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
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Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено в 10:06
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Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
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Die Welt (Германия): «Когда приходили русские, это было ужасно» (Die Welt)
Многие уже больше не могут рассказывать о том, как было в то время, когда Германия лежала в руинах.
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