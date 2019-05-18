Политика
Суд освободил бывшего президента Армении КочарянаИзвестия 08:37
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Обновлено в 18:27
Общество
«Они просто хотят сквер и не хотят храм!»: глава рекламного агенства Станислав Черный — о протестах
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey
Компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey ещё в январе.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая.
Обновлено в 01:52
Политика
Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке
Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Обновлено в 17:17
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов
Победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» одержал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.
Обновлено в 19:07
Кино
Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»
Петиция, в которой поклонники телесериала "Игра престолов" требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, собрала уже более одного миллиона подписей, следует из данных счетчика на сайте, где размещена данная петиция.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
Обновлено в 15:40
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
В 10.00 по мск инаугурация состоится в здании парламента. Ранее штаб Зеленского предлагал назначить церемонию на 19 мая.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии нaчaли тестировaть новый сверхскоростной поезд Alfa-X. В ходе испытaний трaнспорт рaзвил скорость в 360 км/ч.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено в 11:38
Футбол
«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу
В последний раз "Манчестер Сити" выигрывал Кубок Англии в 2011 году, впервые манкунианцы стали обладателем трофея в 1904 году.
Обновлено в 13:57
Авто
Bentley показал альтернативный Bentayga от дизайнеров Bengala
Компания выпустила рендеры их модели Bentley Bantayga нового поколения, разработанную совместно с испанским дизайнерским домом Bengala Automotive Design SL.
Обновлено в 19:07
Музыка
Лазарев «накричал» России место в финале конкурса «Евровидение-2019»
На проходящем в столице Израиля конкурсе "Евровидение-2019" российский исполнитель Сергей Лазарев был заявлен во втором полуфинале.
Обновлено 16 мая в 17:05
Общество
Die Welt (Германия): «Когда приходили русские, это было ужасно» (Die Welt)
Многие уже больше не могут рассказывать о том, как было в то время, когда Германия лежала в руинах.
Обновлено в 17:44
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51