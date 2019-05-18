Политика

Суд освободил бывшего президента Армении КочарянаИзвестия 08:37

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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Прокуратура Армении обжалует решение освободить бывшего президента Кочаряна

Коммерсантъ16:40

Прокуратура Армении обжалует решение суда освободить Кочаряна

РБК10:15

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

РИА Новости08:24

Экс-президент Армении Кочарян покинул здание Службы нацбезопасности, где был под арестом

ТАСС10:02

Суд в Ереване освободил экс-президента Кочаряна из-под стражи

Интерфакс08:09

Прокуратура Армении будет обжаловать решение суда об освобождении из-под ареста бывшего президента страны Кочаряна

Эхо Москвы09:00

Противники освобождения Роберта Кочаряна проводят шествие в Ереване

Sputnik Армения12:43
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Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Обновлено в 18:27
Общество

«Они просто хотят сквер и не хотят храм!»: глава рекламного агенства Станислав Черный — о протестах

Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Обновлено в 02:22
Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

Обновлено в 13:08
Музыка

Лазарев отреагировал на отстранение белорусского жюри от «Евровидения»

Обновлено в 18:58
Гаджеты

Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey

Компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey ещё в январе.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая.
Обновлено в 01:52
Политика

Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Обновлено в 17:17
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

Победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» одержал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.
Обновлено в 19:07
Кино

Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Петиция, в которой поклонники телесериала "Игра престолов" требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон, собрала уже более одного миллиона подписей, следует из данных счетчика на сайте, где размещена данная петиция.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

В 10.00 по мск инаугурация состоится в здании парламента. Ранее штаб Зеленского предлагал назначить церемонию на 19 мая.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

В Японии нaчaли тестировaть новый сверхскоростной поезд Alfa-X. В ходе испытaний трaнспорт рaзвил скорость в 360 км/ч.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено в 11:38
Футбол

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу

В последний раз "Манчестер Сити" выигрывал Кубок Англии в 2011 году, впервые манкунианцы стали обладателем трофея в 1904 году.
Обновлено в 13:57
Авто

Bentley показал альтернативный Bentayga от дизайнеров Bengala

Компания выпустила рендеры их модели Bentley Bantayga нового поколения, разработанную совместно с испанским дизайнерским домом Bengala Automotive Design SL.
Обновлено в 19:07
Музыка

Лазарев «накричал» России место в финале конкурса «Евровидение-2019»

На проходящем в столице Израиля конкурсе "Евровидение-2019" российский исполнитель Сергей Лазарев был заявлен во втором полуфинале.
Обновлено 16 мая в 17:05
Общество

Die Welt (Германия): «Когда приходили русские, это было ужасно» (Die Welt)

Многие уже больше не могут рассказывать о том, как было в то время, когда Германия лежала в руинах.
Обновлено в 17:44
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 07:13
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
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Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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