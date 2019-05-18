Политика

Суд освободил бывшего президента Армении КочарянаИзвестия 08:37

Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-главы Армении из-под ареста под их личное поручительство.
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Прокуратура Армении обжалует решение суда освободить Кочаряна

РБК10:15

Суд в Ереване освободил экс-президента Кочаряна из-под стражи

Интерфакс08:09

Адвокат Кочаряна заявил, что решение об освобождении политика нельзя обжаловать

RT на русском09:56

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

РИА Новости08:24

Экс-президент Армении Кочарян покинул здание Службы нацбезопасности, где был под арестом

ТАСС10:02

Прокуратура Армении будет обжаловать решение суда об освобождении из-под ареста бывшего президента страны Кочаряна

Эхо Москвы09:00

Противники освобождения Роберта Кочаряна проводят шествие в Ереване

Sputnik Армения12:43
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Политика

Порошенко учредил День отца на Украине

Действующий украинский лидер Петр Порошенко учредил новый праздник в стране. Об этом сообщает сайт iz.ru со ссылкой на соответствующий указ.
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ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.
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Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Обновлено в 14:08
Общество

На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
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В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги.
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Обновлено в 10:57
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка

В Тель-Авиве начался финал Евровидения

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Наука

Древние каменные кувшины обнаружили в Лаосе

Археологи из Австралийского национального университета нашли 15 прежде неизвестных площадок, где расположено 137 гигантских кувшинов.
Обновлено в 09:26
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

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Воображение добавило обычным местам смысл

Воображение — одна из исключительно человеческих особенностей, которая помогает нам не только возвращаться к уже пережитым событиям и посещенным местам, но и выстраивать совершенно новые на основании того, что мы уже видели.
Обновлено в 08:28
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Дочь Алсу лишили победы на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 20:59
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Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять самых ненадежных подержанных паркетников именитых марок, представленных на российском рынке.
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При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек

Обновлено в 14:40
Хоккей

Канада разгромила Германию на чемпионате мира

Обновлено в 15:05
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Наука

В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда

Новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году, прошла полевое тестирование, в ходе которого благополучно развила скорость в 360 км/ч.
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Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
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Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
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Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
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Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад

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Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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