Политика
Суд освободил бывшего президента Армении КочарянаИзвестия 08:37
Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-главы Армении из-под ареста под их личное поручительство.
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Политика
Порошенко учредил День отца на Украине
Действующий украинский лидер Петр Порошенко учредил новый праздник в стране. Об этом сообщает сайт iz.ru со ссылкой на соответствующий указ.
Обновлено в 15:19
Футбол
ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.
Обновлено в 14:00
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
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На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
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«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги.
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Лазарев опубликовал обнаженное фото перед финалом «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал откровенную фотографию на своей странице в соцсети Instagram.
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка
В Тель-Авиве начался финал Евровидения
Обновлено в 15:14
Наука
Древние каменные кувшины обнаружили в Лаосе
Археологи из Австралийского национального университета нашли 15 прежде неизвестных площадок, где расположено 137 гигантских кувшинов.
Обновлено в 09:26
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Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
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Воображение добавило обычным местам смысл
Воображение — одна из исключительно человеческих особенностей, которая помогает нам не только возвращаться к уже пережитым событиям и посещенным местам, но и выстраивать совершенно новые на основании того, что мы уже видели.
Обновлено в 08:28
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Дочь Алсу лишили победы на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 20:59
Авто
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Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять самых ненадежных подержанных паркетников именитых марок, представленных на российском рынке.
Обновлено в 11:59
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При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек
Обновлено в 14:40
Хоккей
Канада разгромила Германию на чемпионате мира
Обновлено в 15:05
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Наука
В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда
Новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году, прошла полевое тестирование, в ходе которого благополучно развила скорость в 360 км/ч.
Обновлено 15 мая в 19:27
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Шоу-бизнес
«Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой
Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».
Обновлено в 12:39
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
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Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
Наука
Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад
Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 17:27