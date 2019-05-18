Политика
Суд освободил бывшего президента Армении КочарянаИзвестия 08:37
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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Действующий и бывший президенты Нагорного Карабаха внесли залог за Кочаряна
Кавказский узел16 мая в 14:24
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Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Экономика
Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя
Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
Уфа - Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 тур
Прямая трансляция матча - 18 мая.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика
Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне
Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Таганроге загорелся склад на территории бывшего хлебозавода
«РИА Новости», ссылаясь на представителя главка МЧС по региону, сообщает, что пожар произошел на складе на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.
Обновлено в 05:23
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Политика
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $314 млн
Решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование на сумму 313,9 миллиона долларов приняла администрация США.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Авто
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок
Пикап РАФ-2909 выставлен на продажу за 350 тысяч рублей.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Технологии
Toshiba Memory и Western Digital совместно инвестируют средства в новую фабрику по выпуску флэш-памяти
Обновлено вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35