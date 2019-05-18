Политика

Суд освободил бывшего президента Армении КочарянаИзвестия 08:37

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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Экс-президента Армении выпустили на свободу

Газета.Ru08:23

Суд в Армении освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

РБК08:12

Суд в Ереване освободил экс-президента Армении Кочаряна

RT на русском08:11

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

РИА Новости08:08

Эдуард Шармазанов пришел к зданию суда поддержать Роберта Кочаряна

Sputnik Армения08:57

Суд в Ереване освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Говорит Москва08:21

Действующий и бывший президенты Нагорного Карабаха внесли залог за Кочаряна

Кавказский узел16 мая в 14:24
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Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия

В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Экономика

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Газманову дорого обойдутся откровения на НТВ, заявила его жена

Обновлено в 03:19
Футбол

Уфа - Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 тур

Прямая трансляция матча - 18 мая.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика

Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Таганроге загорелся склад на территории бывшего хлебозавода

«РИА Новости», ссылаясь на представителя главка МЧС по региону, сообщает, что пожар произошел на складе на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.
Обновлено в 05:23
Спорт

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 08:43
Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Политика

Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе

Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $314 млн

Решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование на сумму 313,9 миллиона долларов приняла администрация США.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Авто

Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок

Пикап РАФ-2909 выставлен на продажу за 350 тысяч рублей.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Олеся Судзиловская поделилась способом похудения

Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Технологии

Toshiba Memory и Western Digital совместно инвестируют средства в новую фабрику по выпуску флэш-памяти

Обновлено вчера в 03:22
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
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Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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