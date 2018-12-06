Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.

Происшествия Происшествия В Москве подросток пришел в школу с ножом

Происшествия Происшествия Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета Народный артист России Александр Розенбаум сумел спасти жизнь пассажирке, которая потеряла сознание на борту самолета.

Происшествия Происшествия Три частных дома загорелись в Анапе Три двухэтажных частных дома загорелись в Анапе. Площадь пожара составляла 700 кв. м.

Происшествия Происшествия Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже

Происшествия Происшествия Нападавшего на женщин жителя Тольятти задержали на вокзале в Москве В серии нападений на женщин в Самарской области подозревается житель Тольятти.

Происшествия Происшествия Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров

Происшествия Происшествия Юморист Николай Бандурин едва не сгорел при пожаре дома В подмосковном поселке Костино сгорел дом юмориста Николай Бандурина.

Происшествия Происшествия В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.

Происшествия Происшествия В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае В результате ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае погибли шесть человек, двое из них - дети, сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

Происшествия Происшествия ВС признал законным приговор радикальному исламисту Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.

Происшествия Происшествия Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Происшествия Происшествия Адвокат сообщил о прекращении дела против экс-мэра Ялты Следствие прекратило уголовное преследование в отношении бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко.

Происшествия Происшествия Двое погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Ярославлем Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Ярославской области, еще семь пострадали.