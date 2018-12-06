Происшествия

Суд освободил блогера «Давидыча»
РИА Новости
10:39

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
РИА Новости10:39

Подробнее о событии

Основателя Smotra.ru Китуашвили освободили из СИЗО «Матросская Тишина»

ТАСС14:26

Автоблогер «Давидыч» вышел из СИЗО

РИА Новости14:32

Основатель «Смотры.ру» Китуашвили вышел на свободу

Интерфакс14:27

Суд освободил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Давидыча

Вести.Ru11:18

«Свобода, брат!» Блогера Давидыча отпустили из СИЗО

Дождь14:34

Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания

Российская газета12:22

Мосгорсуд выпустил на свободу основателя сайта «Смотра.ру»

Говорит Москва10:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия

В Москве подросток пришел в школу с ножом

Обновлено в 13:36
Происшествия

Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета

Народный артист России Александр Розенбаум сумел спасти жизнь пассажирке, которая потеряла сознание на борту самолета.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Три частных дома загорелись в Анапе

Три двухэтажных частных дома загорелись в Анапе. Площадь пожара составляла 700 кв. м.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже

Обновлено в 14:22
Происшествия

Нападавшего на женщин жителя Тольятти задержали на вокзале в Москве

В серии нападений на женщин в Самарской области подозревается житель Тольятти.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров

Обновлено в 14:43
Происшествия

Юморист Николай Бандурин едва не сгорел при пожаре дома

В подмосковном поселке Костино сгорел дом юмориста Николай Бандурина.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом

В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство

Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае

В результате ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае погибли шесть человек, двое из них - дети, сообщается на сайте краевого ГУ МВД.
Обновлено в 13:10
Происшествия

ВС признал законным приговор радикальному исламисту

Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе

Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Обновлено в 14:26
Происшествия

Адвокат сообщил о прекращении дела против экс-мэра Ялты

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Двое погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Ярославлем

Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Ярославской области, еще семь пострадали.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» признал вину

Обновлено в 14:25
Главное