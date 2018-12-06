Происшествия
Суд освободил блогера «Давидыча»
Суд освободил блогера «Давидыча»РИА Новости10:39
Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
РИА Новости10:39
Оценить
50 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия
В Москве подросток пришел в школу с ножом
Обновлено в 13:36
Происшествия
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета
Народный артист России Александр Розенбаум сумел спасти жизнь пассажирке, которая потеряла сознание на борту самолета.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Три частных дома загорелись в Анапе
Три двухэтажных частных дома загорелись в Анапе. Площадь пожара составляла 700 кв. м.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже
Обновлено в 14:22
Происшествия
Нападавшего на женщин жителя Тольятти задержали на вокзале в Москве
В серии нападений на женщин в Самарской области подозревается житель Тольятти.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров
Обновлено в 14:43
Происшествия
Юморист Николай Бандурин едва не сгорел при пожаре дома
В подмосковном поселке Костино сгорел дом юмориста Николай Бандурина.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом
В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство
Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае
В результате ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае погибли шесть человек, двое из них - дети, сообщается на сайте краевого ГУ МВД.
Обновлено в 13:10
Происшествия
ВС признал законным приговор радикальному исламисту
Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе
Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Обновлено в 14:26
Происшествия
Адвокат сообщил о прекращении дела против экс-мэра Ялты
Следствие прекратило уголовное преследование в отношении бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Двое погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Ярославлем
Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Ярославской области, еще семь пострадали.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» признал вину
Обновлено в 14:25