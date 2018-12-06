Происшествия
Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
РИА Новости10:39
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Происшествия
Пришедший с ножом в класс подросток остался в московской школе
Обновлено в 12:52
Происшествия
Нападавшего на женщин жителя Тольятти задержали на вокзале в Москве
В отношении 22-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).Задержание проводилось оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейскими Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство
Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом
В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже
Обновлено в 13:00
Происшествия
Полиция начала проверку фонда режиссера Сокурова
В Петербурге полиция проводит проверку в фонде поддержки кинемотографа "Пример интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Начался процесс по делу петербуржца, устроившего теракт в супермаркете
Обновлено в 12:55
Происшествия
На Кубани после ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае после столкновения машины скорой помощи и автомобиля ВАЗ, в результате которого шесть человек погибли и четыре пострадали.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе
Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Обновлено в 12:58
Происшествия
ВС признал законным приговор радикальному исламисту
Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Владельца российского детского лагеря с карцером задержали
В Ивановской области задержан 46-летний директор общества с ограниченной ответственностью, которому принадлежит детский оздоровительный лагерь «Радуга», ставший известным после того, как в нем обнаружили карцер для подростков.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Семьи погибших при крушении Ту-154 подали иск на два миллиарда рублей
14 июня Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших во время катастрофы Ту-154, также поданные к MS Amlin и группе «СОГАЗ».
Обновлено в 12:59
Происшествия
Самолеты ВМС США разбились у берегов Японии во время дозаправки
Два американских военных самолета С-130 и F-18 рухнули в море у берегов Японии во время дозаправки в воздухе.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Петербурге задержали взяточников от канализации
«В период с февраля по декабрь 2018 года соучастники получили от представителя одной из коммерческих структур взятки на сумму не менее 255 тыс. рублей», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 13:03
Происшествия
СМИ: погибший игрок «Локомотива» перед смертью выпил не менее трех бутылок пива
Обновлено в 13:11