Происшествия

Суд освободил Карлоса Гона под залогМИР 24 17:13

Суд Токио разрешил 64-летнему Карлосу Гону, бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, выйти под залог, передает агентство Kyodo. Гон должен внести залог в размере 1 млрд иен (почти $9 млн).
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F1news.ru02:37
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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