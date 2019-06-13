Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Происшествия
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Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
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Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
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«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
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Пройти осмотр врачей-онкологов и получить их рекомендации можно будет в рамках дня открытых дверей, который пройдет в городской клинической онкологической больнице № 1 в субботу, 15 июня.
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