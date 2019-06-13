Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить639
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Армия и оружие
В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему
Обновлено в 11:39
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Политика
Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ
Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Технологии
«Вымпелком» зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group
Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") зафиксировала снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group: "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим.
Обновлено в 14:57
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Финансы
Международные резервы России установили пятилетний рекорд
Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.
Обновлено в 11:18
Политика
Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Турция представит собственный истребитель пятого поколения
Турция представит макет истребителя пятого поколения собственной разработки Turkish Fighter X или TF-X на авиашоу в Ле-Бурже во Франции.
Обновлено в 14:51
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку
Накануне некоторые СМИ со ссылкой на официального представителя 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назара Ильницкого сообщили, что подразделения ВСУ приблизились вплотную к Донецку и заняли позиции в Марьинке к западу от города, а украинским разведчикам якобы даже пришлось войти в так называемую "серую зону" для улучшения своего тактического положения.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Хоккей
«Торпедо» подписало контракт с форвардом Шахворостовым
Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с 24-летним форвардом Виктором Шахворостовым, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 14:05
Наука
Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Политика
Путин подписал указ о повышении окладов судей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11