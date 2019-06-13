Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
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6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
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Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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