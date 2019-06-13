Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

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