Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Транспорт
На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч
В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:12
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Религия
Патриарх Кирилл: протест против храма в Екатеринбурге отчасти вызван нехваткой информации
Обновлено в 18:35
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено в 22:58
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Музыкант Вячеслав Бутусов награжден званием «Заслуженного артиста Российской Федерации».
Обновлено в 18:59
Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Футбол
Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено в 22:44
Армия и оружие
В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему
Американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 11:39
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Футбол
Клуб АПЛ собирается пригласить Рибери
Английский "Шеффилд Юнайтед", который новый сезон начнет в Премьер-Лиге, заинтересован в услугах 36-летнего вингера Франка Рибери.
Обновлено в 15:47
Экономика
В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено в 21:52
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Культура
НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
Обновлено в 18:20
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Футбол
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34