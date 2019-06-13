Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Мосгорсуд сохранил сроки наказания Кокорину и Мамаеву

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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

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Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

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Почему суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но они продолжат сидеть

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Мосгорсуд оставил без изменений сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Эхо Москвы10:09
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Транспорт

На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч

В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:12
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Религия

Патриарх Кирилл: протест против храма в Екатеринбурге отчасти вызван нехваткой информации

Обновлено в 18:35
Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено в 22:58
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Музыкант Вячеслав Бутусов награжден званием «Заслуженного артиста Российской Федерации».
Обновлено в 18:59
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.
Обновлено в 22:37
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Футбол

Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено в 22:44
Армия и оружие

В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему

Американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 11:39
Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Футбол

Клуб АПЛ собирается пригласить Рибери

Английский "Шеффилд Юнайтед", который новый сезон начнет в Премьер-Лиге, заинтересован в услугах 36-летнего вингера Франка Рибери.
Обновлено в 15:47
Экономика

В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Политика

Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено в 21:52
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 15:21
Культура

НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске

Обновлено в 18:20
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Футбол

ЦСКА интересуется хорватским защитником

Обновлено в 15:40
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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