Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Кокорину и Мамаеву

Газета.Ru12:44

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

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Почему суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но они продолжат сидеть

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Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения

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Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

ТАСС10:33

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию

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Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
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В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

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Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Происшествия

В Москве «заминировали» четыре станции метро

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Технологии

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

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Трамп сообщил, что Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя

В Санкт-Петербурге посетители парка «Диво остров» на Крестовском острове застряли на аттракционах из-за отключившегося электричества.
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На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

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Итальянский дизайнер проигнорировал женщин из Кремниевой долины

Обновлено в 16:29
Футбол

Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков

Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

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Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Происшествия

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