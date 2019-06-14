Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК 09:58

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Газета.Ru19:36

Мосгорсуд сохранил сроки наказания Кокорину и Мамаеву

Известия13:09

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения

РИА Новости10:10

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

ТАСС10:33

Мосгорсуд переквалифицировал статью Мамаеву и Кокорину

РИАМО10:16

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

РБК09:58

Почему суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но они продолжат сидеть

Чемпионат15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова, вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 22:37
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 22:22
Футбол

Азар обратился к болельщикам после презентации

Обновлено в 21:05
Транспорт

На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч

В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:12
Происшествия

Принятый за воскресшего Сергея Цапка мужчина объявлен в розыск

Обновлено в 06:12
Политика

Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»

Вместо «prince of Wales» (принц Уэльский) Трамп использовал схожее по звучанию существительное во множественном числе «whales» (киты).
Обновлено в 14:48
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Религия

Патриарх Кирилл: протест против храма в Екатеринбурге отчасти вызван нехваткой информации

Обновлено в 18:35
Космос

Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета

Обновлено в 12:07
Экономика

Силуанову отдали контроль над Курганской областью

Среди других в списке Алтай, Карелия, Тыва (куратором назначен министр экономического развития Максим Орешкин), Чувашия, Псковская область (министр промышленности и торговли Денис Мантуров), Калмыкия (министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин), Марий Эл (министр строительства Владимир Якушев), Адыгея (министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев), Алтайский край (министр труда Максим Топилин).
Обновлено в 09:17
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено в 21:45
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС

Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Общество

Глава Мысков покинул пост после ЧП на угольном разрезе

Глава Мысков Дмитрий Иванов покинул пост после того, как на прошлой неделе на разрезе «Кийзасский» произошёл сход грунта.
Обновлено в 22:38
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Политика

Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Баскетбол

Сегодня пройдет шестой матч финала НБА

Обновлено в 14:48
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено в 21:52
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Общество

Схема. Кто и как делает большие деньги на бесплатных лекарствах для омичей?

Апофеозом же «деятельности» министра здравоохранения Стороженко стало более чем странное распределение фондов ОМС.
Обновлено в 14:00
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное