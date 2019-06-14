Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК вчера в 09:58
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Кокорину и Мамаеву вновь отказали в пересмотре приговора. Главные фото из суда
Чемпионатвчера в 10:10
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Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Сахалинцев ждет еще одна дождливая неделя
Во вторник действие циклона будет ослабевать, до конца недели небольшие дожди ожидаются местами, днем воздух будет прогреваться до 12 17 .
Обновлено вчера в 23:57
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В Польше назвали виновного в автокатастрофе под Смоленском
Обновлено вчера в 17:38
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева
Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным — на 3,6%, до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5%, до 611 рублей) и в Сибири (на 0,4%, до 465 рублей).
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Хоккей
Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Хоккеист, которому принадлежит голевой пас в третьей заброшенной шайбе матча из четырех, уложил в Кубок своего новорожденного сына.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено вчера в 04:41
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено 12 июня в 18:02
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Религия
Патриарх Кирилл нашел скрытый смысл в акциях за сквер в Екатеринбурге
Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге — организованная политическая акция.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцать
Напомним, 39-летний Игнашевич завершил игровую карьеру по окончании ЧМ-2018.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
В Госдуме не поддержали идею Чубайса о введении углеродного налога
В Госдуме критически отнеслись к предложению главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении так называемого углеродного налога для промышленных предприятий.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу
"Никакого барагоза не было": Лунев рассказал о конфликте в аэропорту Внуково К административной же ответственности Лунева привлекли 12 июня после того, как он поскандалил с сотрудником во Внуково.
Обновлено вчера в 05:42
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем
Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина приняла решение развестись с мужем после 14 лет брака. Об этом актриса написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено вчера в 03:20