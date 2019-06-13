Происшествия
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силуТАСС 10:33
Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
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с чего всё началось
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.РБК09:58
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