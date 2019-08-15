Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядкахРБК 04:43

Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.
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Военные США сообщили о взрыве в космосе

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