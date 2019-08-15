Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядкахРБК 04:43
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.
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Музыка
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Общество
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Происшествия
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Финансы
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Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
РКН ограничил доступ к пиратским копиям фильма «Мстители: Финал»
В России ограничили доступ к нелегальным копиям фильма "Мстители: Финал", цифровой релиз которого состоялся 2 августа.
Обновлено в 09:25
Происшествия
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Общество
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Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
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Обновлено в 02:22
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Американская рэперша Азалия Бэнкс назвала себя «чуркой»
Рэперша Азалия Бэнкс показала знание русского языка у себя в инстаграме.
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Шоу-бизнес
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Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
Обновлено в 09:26
Футбол
УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона
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Обновлено в 09:42
Авто
Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы РФ по промышленности выступил с предложением запретить использование старых автомобилей, сообщает «Коммерсант».
Обновлено 13 августа в 22:29
Интернет
В «Антивирусе Касперского» нашли опасную уязвимость
В антивирусной программе «Лаборатории Касперского» нашли уязвимость, из-за которой злоумышленники могли использовать личные данные пользователей.
Обновлено в 09:59
Авто
Украинский авторынок в июле вырос на 27%
Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Медведев поручил представить к наградам экипаж А321
Обновлено в 08:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом
До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.
Обновлено в 09:47
Футбол
СМИ: проходивший просмотр в «Манчестер Юнайтед» футболист покончил с собой из-за травм
Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон, проходивший просмотр в английском "Манчестер Юнайтед", покончил с собой из-за частых травм в возрасте 20 лет.
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Футбол
Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»
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Обновлено в 09:53
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации
В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Космос
Военные США сообщили о взрыве в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите Земли третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4. Ракета в августе 1992 года вывела в космос три спутника.
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