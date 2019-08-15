Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядкахРБК 04:43
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.
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Экономика
Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн
Как уточняет телеканал «Звезда», самый дорогой драгоценный камень «Розовая звезда» весом 59,6 карата был продан в 2017 году аукционным домом Sotheby’s за $71 млн.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Наука
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Обновлено вчера в 11:12
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
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Общество
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Обновлено в 08:15
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
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Политика
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Политика
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Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
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Обновлено в 08:24
Футбол
«Бизнес Online»: продюсер «Матч ТВ» Билан не согласовала показ игры с «Порту» за 50 тысяч. На канале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше
Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму, предложив 15 тысяч евро.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться
Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT.
Обновлено 13 августа в 10:01
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе
В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 08:05
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
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Обновлено в 07:15
Происшествия
Пожар в петербургском рыбном цехе локализован
Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Госдума высказалась об обвинениях США в краже технологий
США и сами преуспели в краже чужих технологий, а если они в чём-то подозревают Россию, то пусть предъявят доказательства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Общество
Минтруд утвердил список работ с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин подписал указ об утверждении списка работ с ограничением для женщин.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Сработали четко: глава «Уральских авиалиний» похвалил экипаж А321
Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов высоко оценил мастерство экипажа самолета А231, который совершил экстренную посадку в Подмосковье.
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Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство
На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:04