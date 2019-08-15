Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядкахРБК 04:43
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.
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Космос
У кометы Чурюмова-Герасименко заметили неопознанный объект
Обновлено вчера в 08:27
Футбол
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Обновлено в 03:50
Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Торпедо» уверенно переиграло «Авангард» в восьмом туре ФНЛ
Игроки футбольного клуба «Торпедо» одержали уверенную победу над курским «Авангардом» в восьмом туре Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Происшествия
Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь
Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
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Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Происшествия
После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину
Минздрав России уточнил, что после жесткой посадки самолета в Подмосковье госпитализирована одна женщина.
Обновлено в 04:17
Игры
Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat
На YouTube-канале компания EA разместила ролик новой части Need for Speed Heat из гоночной серии.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Экономика
У половины россиян нашли кредиты
Около половины опрошенных россиян (51%) оказались закредитованы, выяснили эксперты ВЦИОМ.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
IPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус
В социальной сети появилось фото, которое предполагает, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус.
Обновлено в 07:01
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
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Обновлено в 06:57
Происшествия
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321
Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет
Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о беременности
Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:35
Футбол
Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
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Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
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Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе
В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:20
Здоровье
Вторая в этом году партия машин скорой помощи поступила в Забайкалье
Во второй партии кроме непосредственно машин скорой помощи пришли два передвижных медицинских комплекса ФАП, которые направлены в Александрово-Зозаводский и Хилокский районы.
Обновлено в 03:36
Политика
Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС
«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», – написал советник президента в Facebook.
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