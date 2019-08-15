Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Футбол Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.

Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Футбол «Торпедо» уверенно переиграло «Авангард» в восьмом туре ФНЛ Игроки футбольного клуба «Торпедо» одержали уверенную победу над курским «Авангардом» в восьмом туре Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.

Происшествия Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Финансы Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Происшествия В Петербурге загорелся рыбный цех В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.

Происшествия После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину Минздрав России уточнил, что после жесткой посадки самолета в Подмосковье госпитализирована одна женщина.

Игры Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat На YouTube-канале компания EA разместила ролик новой части Need for Speed Heat из гоночной серии.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Экономика У половины россиян нашли кредиты Около половины опрошенных россиян (51%) оказались закредитованы, выяснили эксперты ВЦИОМ.

Гаджеты IPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус В социальной сети появилось фото, которое предполагает, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Происшествия Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321 Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.

Происшествия В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес Ида Галич объявила о беременности Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.

Футбол Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке» Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Общество Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Здоровье Вторая в этом году партия машин скорой помощи поступила в Забайкалье Во второй партии кроме непосредственно машин скорой помощи пришли два передвижных медицинских комплекса ФАП, которые направлены в Александрово-Зозаводский и Хилокский районы.