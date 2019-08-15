с чего всё началось

Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Общество В России призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда предложение перевести российских граждан на четырехдневную рабочую неделю с обязательным сохранением прежнего размера зарплаты.

Политика Названы сроки встречи Зеленского и Трампа Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.

Происшествия Пассажиры аварийно посаженного аэробуса не могут получить багаж Пассажиры рейса Жуковский - Симферополь, совершившего вынужденную посадку при вылете из подмосковного аэропорта, вернулись в воздушную гавань, но пока не могут получить багаж.

Политика Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.

Здоровье В 2 раза выросло число медорганизаций, оказывающих высокотехнологичную медпомощь в Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что количество медицинских организаций, оказывающих ВМП на территории Новосибирской области, увеличилось с 11 в 2013 году до 21 в 2018 году – это направление является одним из приоритетных в развитии здравоохранения и находится на постоянном контроле областного правительства.

Политика Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Технологии Специальный алгоритм найдет в соцсетях источник запрещенной информации Российские ученые создали специальный алгоритм, способный отыскать в социальных сетях источник запрещенной информации.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Футбол Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром» Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.

Футбол Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.

Политика В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Баскетбол Карасев, Боломбой и Платунов вернулись в общую группу Баскетболисты сборной России Сергей Карасев, Джоэль Боломбой и Александр Платунов приступили к тренировкам с общей группой в рамках подготовки к чемпионату мира.