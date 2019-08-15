Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядкахРБК 04:43
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.
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с чего всё началось
Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.Коммерсантъвчера в 16:52
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Технологии
Специальный алгоритм найдет в соцсетях источник запрещенной информации
Российские ученые создали специальный алгоритм, способный отыскать в социальных сетях источник запрещенной информации.
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Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.
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Происшествия
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На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
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Обновлено вчера в 19:07
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»
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Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
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Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
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Политика
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Севший в поле самолет A321 попадал в аварию в Казани
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