Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядкахРБК 04:43

Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК. Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда.
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с чего всё началось
Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили
 освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
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