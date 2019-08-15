Общество

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядкахРБК 08:53

14 августа суд оставил под арестом Ивана Подкопаева, Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова и Сергея Абаничева. Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранительных органов во время митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек.
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Мосгорсуд оставил в СИЗО Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках

ТАСС04:22

Мосгорсуд оставил студента ВШЭ под стражей по делу о массовых беспорядках

Коммерсантъ06:12

Суд оставил под арестом студента Егора Жукова, несмотря на поручительства Oxxxymiron, Чулпан Хаматовой, Алексея Венедиктова и множества преподавателей ВШЭ

Snob.ru04:33

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

РБК08:53

Московский городской суд оставил под стражей еще четырех фигурантов дела, возбужденного после протестных акций 27 июля

Эхо Москвы11:21

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о «массовых беспорядках», попытавшегося поднять забрало на шлеме омоновца

Новая газета05:09

Поручителями за Кирилла Жукова выступили шесть человек

Медиазона04:16
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

Россияне благодарят пилотов А321, совершивших аварийную посадку в поле

Обновлено в 05:14
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Обновлено 13 августа в 10:16
Происшествия

Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье

Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Общество

В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери

Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Космос

«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях

Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».
Обновлено в 09:28
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

Обновлено в 09:50
Футбол

Дзюба составил сборную своей мечты

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба составил футбольную сборную своей мечты.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В центре Лондона ранили ножом человека

В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Политика

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Общество

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Общество

Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН

Обновлено в 08:09
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено вчера в 16:07
Хоккей

Овечкин назвал условие, при котором вернется в КХЛ через два года

Обновлено в 10:32
Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на остановку

Обновлено в 11:05
Интернет

Microsoft объяснила прослушку пользователей

Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 07:39
Кино

Моддер заменил лицо Геральта в The Witcher 3 на лицо Генри Кавилла

Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Здоровье

В небо без страха. Как подготовиться к полету самому и когда требуется помощь специалиста?

Поскольку страх зачастую основан на недостатке знаний, Алексей Герваш советует перед полетом получить как можно больше информации о самолетах и авиации, почитать блоги пилотов.
Обновлено в 11:04
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы

В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Боевые пловцы ЧФ отработали подводные стрельбы в Черном море

Как сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв, учения проходили на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Черного моря.
Обновлено в 03:09
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Обновлено в 10:38
Футбол

Фалькао просит «Монако» отпустить его в Турцию

Обновлено в 11:39
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