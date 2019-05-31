Общество

Суд оставил косаток и белух в «китовой тюрьме»Москва 24 02:35

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс". Суд признал, что животных выловили незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя.
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Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.
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