Общество
Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина ХорошавинуRT на русском 00:41
«Судебная коллегия постановила оставить без изменения апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда», — сказала судья Юлия Терлецкая. В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии.
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Апелляция оставила Хорошавина, Карепкина и Икрамова в тюрьме на те же сроки
Сахалин.Инфовчера в 18:49
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