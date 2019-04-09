Общество
Суд оставил без изменения приговор экс-губернатору Сахалина ХорошавинуРБК 01:53
Сахалинский областной суд оставил без изменения приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину, которого осудили на 13 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн руб. по делу о взятках. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Апелляция оставила Хорошавина, Карепкина и Икрамова в тюрьме на те же сроки
Сахалин.Инфовчера в 18:49
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия
Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом
Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева в день рождения опубликовала архивное фото
Сегодня, 9 апреля, бывшая солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летний юбилей.
Обновлено в 06:59
Политика
На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина
Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге
Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО
Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика
Гройсман заявил о «зажатой долгами» Украине
Страна "зажата долгом", и на погашение внешних займов должна уйти треть бюджета, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины
Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Кино
На НТВ начнется битва за «Ростов»
Премьерный показ сериала "Ростов" стартует на канале НТВ 15 апреля 2019 года.
Обновлено в 08:33
Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Космос
Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера
Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Игры
В сеть выложили ролик с геймплеем фанатского Half-Life 3
Обновлено в 08:24
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Авто
Компания Mitsubishi представит в Шанхае преемника Outlander
Японская компания Mitsubishi готовит преемника Outlander для презентации в китайском Шанхае.
Обновлено в 07:32
Культура
Около 11 млн человек могут посетить московские театры в этом году
Власти Москвы ожидают, что количество театральных зрителей в столице в текущем году увеличится по сравнению с 2018-м на 300 тыс. человек и составит около 11 млн.
Обновлено в 07:44
Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»
Обновлено в 06:43
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56