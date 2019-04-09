Общество

Суд оставил без изменения приговор экс-губернатору Сахалина ХорошавинуРБК 01:53

Сахалинский областной суд оставил без изменения приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину, которого осудили на 13 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн руб. по делу о взятках. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Суд отклонил апелляцию на приговор экс-губернатору Сахалинской области

РИА Новости00:25

Облсуд отказал в апелляции на приговор Хорошавину и его подчиненным

Известия01:12

Суд Сахалинской области не удовлетворил апелляцию об отмене приговора Хорошавину

АСТВ01:59

Областной суд не удовлетворил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

ТАСС00:14

Сахалинский облсуд оставил без изменения приговор экс-губернатору Хорошавину

Интерфакс - Россия02:40

Адвокаты команды Хорошавина: Ни на какое правосудие не надеялись

РИА Сахалин-Курилы01:36

Апелляция оставила Хорошавина, Карепкина и Икрамова в тюрьме на те же сроки

Сахалин.Инфовчера в 18:49
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Происшествия

Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом

Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Экономика

Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева в день рождения опубликовала архивное фото

Сегодня, 9 апреля, бывшая солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летний юбилей.
Обновлено в 06:59
Политика

На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина

Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика

Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге

Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО

Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика

Гройсман заявил о «зажатой долгами» Украине

Страна "зажата долгом", и на погашение внешних займов должна уйти треть бюджета, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины

Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье

Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Кино

На НТВ начнется битва за «Ростов»

Премьерный показ сериала "Ростов" стартует на канале НТВ 15 апреля 2019 года.
Обновлено в 08:33
Экономика

На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика

Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

Обновлено в 05:49
Космос

Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера

Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Игры

В сеть выложили ролик с геймплеем фанатского Half-Life 3

Обновлено в 08:24
Экономика

Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Авто

Компания Mitsubishi представит в Шанхае преемника Outlander

Японская компания Mitsubishi готовит преемника Outlander для презентации в китайском Шанхае.
Обновлено в 07:32
Культура

Около 11 млн человек могут посетить московские театры в этом году

Власти Москвы ожидают, что количество театральных зрителей в столице в текущем году увеличится по сравнению с 2018-м на 300 тыс. человек и составит около 11 млн.
Обновлено в 07:44
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

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Футбол

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

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Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Обновлено в 05:27
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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