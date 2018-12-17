Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.

с чего всё началось

Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному. Истцу предоставили срок для их устранения до 9 января. Если исправления не будут внесены до этой даты, иск будет возвращен.

Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

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