Общество
Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуИзвестия04:55
Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному. Истцу предоставили срок для их устранения до 9 января. Если исправления не будут внесены до этой даты, иск будет возвращен.
Известия04:55
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с чего всё началось
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.ТАСС03:31
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