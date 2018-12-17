Общество

Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Известия
04:55

Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному. Истцу предоставили срок для их устранения до 9 января. Если исправления не будут внесены до этой даты, иск будет возвращен.
Известия04:55
с чего всё началось

Иск Золотова к Навальному оставили без движения

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.
ТАСС03:31

Подробнее о событии

Судьи решили разобраться с Золотовым и Навальным после праздников

Lenta.ru05:28

Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному

Газета.Ru05:10

Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

RT на русском05:06

Иск главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному, как оказалось, был составлен с ошибками

Эхо Москвы07:01

Иск Золотова к Навальному оставили без движения

ТАСС03:31

Суд нашел недостатки в иске Золотова к Навальному

Коммерсантъ03:27

Иск главы Росгвардии к Навальному вернули для устранения недостатков

Говорит Москва03:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
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Виктор Васильевич Золотов
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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