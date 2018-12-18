Происшествия
Мамаев и Кокорин устроили в суде юмористическое шоу
Мамаев и Кокорин устроили в суде юмористическое шоуМосковский Комсомолец10:07
Вы удивитесь — но футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин все-таки не потеряли шансы встретить Новый год дома, с шампанским, икрой и оливье. Даже несмотря на вчерашнее решение Мосгорсуда оставить их под стражей до 8 февраля 2019 года.
Московский Комсомолец10:07
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Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук.
— Павел Мамаев, российский футболистРИА Новости 05:20
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