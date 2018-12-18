Происшествия

Мамаев и Кокорин устроили в суде юмористическое шоу
Московский Комсомолец
10:07

Вы удивитесь — но футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин все-таки не потеряли шансы встретить Новый год дома, с шампанским, икрой и оливье. Даже несмотря на вчерашнее решение Мосгорсуда оставить их под стражей до 8 февраля 2019 года.
Московский Комсомолец10:07
Павел Мамаев
Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук.
— Павел Мамаев, российский футболистРИА Новости 05:20

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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