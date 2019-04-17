Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражейБомбардир.ру 04:30

В Мосгорсуде прошло заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболисты находятся под стражей с октября 2018 года. По итогам заседания судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля в силе.

Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

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