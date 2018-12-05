Суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогали следствию разобраться. Мы нашли недостающих свидетелей происшествия.

Адвокаты Кокорина и Мамаеа заявили о намерении обжаловать решение суда о продлении срока заключения в СИЗО. "Газета.Ru" ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда. Ранее в Госдуме прокомментировали продление ареста Кокорину и Мамаеву.

Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

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