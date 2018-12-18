Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева
Вести.Ru
04:49

18 декабря Московский городской суд рассмотрел апелляции Павла Мамаева и Александра Кокорина на продление сроков их ареста до 8 февраля 2019 года. Мосгорсуд не стал удовлетворять жалобу футболистов и оставил их за решеткой до окончательного вынесения приговора.
Вести.Ru04:49
Павел Мамаев
Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Виталию Соловчуку вред на сумму 500 тыс. рублей. Прошу решение суда первой инстанции отменить
— Павел Мамаев, российский футболистТАСС 04:44

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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