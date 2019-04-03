Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестомГазета.Ru 12:20
По итогам заседания Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 25 сентября. Первое открытое слушание по делу пройдет 9 апреля. Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл в октябре 2018 года поучаствовали в двух конфликтах в центре Москвы.
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