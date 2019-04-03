Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестомГазета.Ru 12:20

По итогам заседания Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест футболистов до 25 сентября. Первое открытое слушание по делу пройдет 9 апреля. Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл в октябре 2018 года поучаствовали в двух конфликтах в центре Москвы.
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Детальный разбор игры Оздоева и большое интервью Воронова. Лучшие тексты 3 апреля

Матч ТВ16:30

Кокорин и Мамаев: один стул – один год

Спорт-Экспресс17:05

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

РИА Новости12:11

Суд продлил на полгода арест Мамаеву и Кокорину

Москва 2412:14

Траньков о деле Кокорина и Мамаева: «Подумал вдруг, что с нашим гуманным судом мои прегрешения тянут на пожизненное»

Sports.ru15:38

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Газета.Ru15:42

Суд продлил на полгода меру пресечения Кокорину и Мамаеву

ТАСС12:12
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Армия и оружие

Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным

Обновлено в 07:39
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.
Обновлено в 17:10
Авто

Путин откроет завод Mercedes-Benz

Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

Обновлено вчера в 12:05
Здоровье

В рязанской поликлинике №2 открыли процедурный кабинет

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Футбол

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено в 16:53
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 12:35
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено в 13:29
Общество

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Опубликовано видео задержания банды похитителей собак под Москвой

В Московской области правоохранительное органы задержали банду похитителей собак, которая продавала украденных животных в рестораны с «экзотической кухней».
Обновлено в 14:33
Футбол

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе

Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Онколог рассказала, как уберечься от рака полового члена

Рак полового члена встречается с частотой 0,1–7,9 случая на 100 000 мужчин и является одним из самых редких видов рака.
Обновлено в 10:37
Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Политика

ЦИК Украины не может огласить результаты выборов из-за одного участка

Один участок в Киевской области не передал Центральной избирательной комиссии Украины данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
Обновлено в 13:47
Политика

Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей

Суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима с последующим ограничением свободы передвижений на полтора года.
Обновлено в 15:40
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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