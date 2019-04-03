Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгодаИзвестия вчера в 11:17

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости». Нынешний срок ареста истекает 8 апреля.

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

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