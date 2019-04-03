Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгодаИзвестия вчера в 11:17

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости». Нынешний срок ареста истекает 8 апреля.
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Что говорили о продлении срока ареста Кокорину и Мамаеву

RT на русскомвчера в 18:08

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 21:59

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

РИА Новостивчера в 12:11

Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Пополневший Кокорин и жёны в ожидании. Главные фото из суда

Чемпионатвчера в 12:23

Арест Кокорина и Мамаева продлили на полгода. Процесс превратился из шоу в кошмар для всех

Eurosport.ruвчера в 15:30

Чочиев поддержал Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 18:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

В среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа.
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Политика

Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо

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Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено вчера в 05:01
Футбол

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО

Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено вчера в 21:24
Общество

Гороскоп на 4 апреля: Козерогам советуют не смешивать дружбу и работу, а Водолею уступить начальству

Звезды гороскопа говорят, что делать этого не следует, иначе Козерог будет жалеть.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пообещала никогда не худеть без рекомендаций врача

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже неделю отдыхает в Алуште и проходит там оздоровительные процедуры.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено вчера в 21:40
Политика

Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР

Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Два человека пострадали в результате пожара в жилом доме, расположенном в Басманном районе столицы.
Обновлено вчера в 19:43
Спорт

Волейбол. «Зенит» обыграл «Перуджу» в первом полуфинале Лиги чемпионов

В Италии состоялся первый полуфинальный поединок ½ финала волейбольной Лиги чемпионов между местной "Перуджой" и казанским "Зенитом".
Обновлено вчера в 21:24
Наука

Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии

Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено 02 апреля в 08:29
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски

Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено 02 апреля в 16:15
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась пикантным фото

Певица Настя Каменских выложила новую фотографию, где предстала перед подписчиками в кружевном наряде.
Обновлено вчера в 14:38
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено вчера в 03:14
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Давление на Германию из-за «Северного потока-2» продолжится

Скиннер заявил, что США и ФРГ имеют разные точки зрения на строительство российского газопровода, но это не запрещает Штатам убеждать европейского партнера изменить свою позицию, передает агентство Nation News.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 11:05
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Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН

Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.
Обновлено вчера в 04:49
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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