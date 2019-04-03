Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгодаИзвестия вчера в 11:17
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости». Нынешний срок ареста истекает 8 апреля.
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Арест Кокорина и Мамаева продлили на полгода. Процесс превратился из шоу в кошмар для всех
Eurosport.ruвчера в 15:30
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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